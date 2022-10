Riapre la strada a Polvereto, 330mila euro per sistemare la frana

Sono terminati i lavori di ripristino della frana di via Polvereto, tra gli abitati di Fornacette e Polvereto nel territorio comunale di Montespertoli. L’investimento complessivo, pari a 330.000 Euro, è stato appaltato dal Comune di Montespertoli grazie a un contributo del sistema di Protezione Civile regionale equivalente all’ammontare complessivo del quadro economico dell’intervento, che si era reso necessario a seguito dei fenomeni temporaleschi dei primi giorni del 2021. Il 6 gennaio di quell’anno, infatti, una porzione di strada corrispondente a circa 15 metri lineari ha subito movimenti franosi per circa metà della carreggiata, con abbassamento della stessa per quasi 1 metro lineari.

Le lavorazioni si sono svolte in poco meno di due mesi e hanno riguardato la realizzazione di 12 pali trivellati di lunghezza 16 metri e di 6 tiranti di 26 metri. L’intervento assume rilevanza strategica se si considera che la viabilità di Polvereto collega una parte del territorio di Montespertoli con parte di quello di Barberino Tavarnelle, nel Chianti fiorentino, e risulta attualmente l’unica via d’accesso rapida a Montespertoli per i cittadini che abitano nelle frazioni di Polvereto e Il Pino.

“Sappiamo che il cantiere ha creato dei disagi, ma la messa in sicurezza di via Polvereto era necessaria e possiamo affermare adesso che il lavoro si è svolto con rapidità, rispondendo con precisione all’esigenza di mettere in sicurezza quel versante franoso. Siamo consapevoli delle tante esigenze che Montespertoli ha in termini di contrasto al dissesto idrogeologico, per cui non possiamo certo fermarci qui. In questo senso, l’investimento su via Polvereto, per cui siamo riusciti a ottenere risorse esterne al bilancio dell’ente, rappresenta un modello virtuoso su cui stiamo strutturando le attività dei nostri uffici: lavorare sul reperire fondi dall’esterno e mettere così in sicurezza il territorio”. Così il vicesindaco di Montespertoli, Marco Pierini, che ha – tra le altre – la delega ai Lavori Pubblici e all’Ambiente, commenta l’intervento fatto, ribadendo l’impegno dell’amministrazione comunale alla risoluzione dei problemi di dissesto idrogeologico del fragile territorio di Montespertoli.

Da domani, giovedì 13 ottobre, fino al 17 ottobre, saranno infine eseguiti i lavori di ripristino del manto stradale, nel tratto interessato dal cantiere e, a questo scopo, si rende necessario istituire il senso unico alternato regolato con impianto semaforico.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa