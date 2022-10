Ra.Ro., i canti della tradizione risuonano a San Miniato

Tre giornate dedicate al canto popolare comprese nel periodo fra ottobre e inizio dicembre 2022. Per ognuna un laboratorio pomeridiano e un concerto serale, unite da una passeggiata guidata alla scoperta del territorio di San Miniato. Questa è Ra.Ro., la prima rassegna di canto di tradizione orale a San Miniato, organizzazta dall'associazione "Canto rovesciato", dedita alla promozione della conoscenza del patrimonio immateriale, della socialità musicale e della cultura popolare.

Tre sabati (15 ottobre, 12 novembre 3 dicembre 2022) ricchi di buona musica, voce, incontri, coralità, socialità, cultura e bellezza: tre sabati, tre concerti, tre laboratori, tre luoghi suggestivi da scoprire. Musicisti e docenti sono protagonisti affermati nella ricerca e riproposizione del canto folk di tradizione orale e provengono da Lazio, Emilia, Abruzzo, Umbria, Lombradia e Francia. Tutti gli incontri si terranno in luoghi diversi del territorio, dalla biblioteca comunale a spazi suggestivi e ricchi di storia, come la chiesa di S.Rocco a Cigoli o l'oratorio di S.Rocco e S.Sebastiano a San Miniato.

Il primo appuntamento è per il 15 ottobre a Cigoli, con O thiasos duo, che proporrà il frutto di una ricerca pluriennale di canto in natura e di studio dei repertori tradizionali italiani, est europei e asiatici, con l'aiuto di strumenti come la viola e la dulsetta. Alle 15,30 "Passi cantati", laboratorio sul corpo e sulla voce; alle 21,15 concerto dal titolo "Canti del vivo".

Il 12 novembre la rassegna avrà l'onore di ospitare Anna Maria Civico, cantante e ricercatrice calabrese, che si dedica da oltre 25 anni al canto ed alla vocalità nella musica di trasmissione orale e terrà un laboratorio aperto nel pomeriggio. Insieme a lei, la sera l'ensemble femminile Rrosa trio porterà in scena "A stisa blues", lavoro-concerto dedicato al canto arcaico mediterraneo, che dal Sud Italia conduce in Medio Oriente e in Nord Africa, reduce di una tournée internazionale in festival di world music e musica popolare.

Il terzo e ultimo appuntamento, sabato 3 dicembre, vedrà la partecipazione di un gruppo di musicisti provenienti dal nord Italia e dalla Francia, legati dall'associazione Terracanto, con esperienza prluriennale nella divulgazione della musica folk. Il concerto serale vedrà protagonista il quartetto Curmaja!, che presenterà il nuovo libro-cd "Di Terra e d'acqua", con un concerto per voci, chitarra e percussioni.

Ogni laboratorio ha un costo di 20€ – abbonamento ai tre laboratori 50€.

Per partecipare non si richiedono prerequisiti di nessun tipo.

I concerti sono tutti a ingresso con offerta libera.

Prenotazione obbligatoria per i laboratori, consigliata per i concerti.

Info e prenotazioni a info@cantorovesciato.it o al 349-8163917 (anche whatsapp)

Programma

Sabato 15 ottobre - Voglio cantare e mi vò dar bel tempo

15,30 Passi cantati laboratorio condotto da Valentina Turrini e Camilla Dell’Agnola

a seguire: intermezzo alla scoperta di San Miniato

21,15 Canti del vivo concerto di O Thiasos Duo

Sabato 12 novembre - E l’altra sera ci passai cantando

15,30: Canto arcaico del Mediterraneo laboratorio condotto da Anna Maria Civico

a seguire: intermezzo alla scoperta di San Miniato

21,15 A stisa blues concerto di Rrosa trio

Sabato 3 dicembre - Per quanto posso vò ride e cantare

15,30 La terra dalle mille voci laboratorio condotto da Audrey Peinado, Laila Sage e Lorenzo Valera

a seguire: intermezzo alla scoperta di San Miniato

21,15 Di terra e d'acqua concerto di Curmaia!

Tutti i dettagli sul programma e sui protagonisti su www.cantorovesciato.it