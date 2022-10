Rifiuti lungo l'Elsa, denunciato un imprenditore e multato un privato a Empoli

Dai rifiuti abbandonati lungo l'argine dell'Elsa a Empoli i carabinieri forestali sono riusciti a risalire a chi li aveva prodotti, sanzionando un privato e denunciando un imprenditore.

I militari avevano trovato durante una perlustrazione numerosi rifiuti, non pericolosi, in un'area in cui spesso venivano anche dati fuoco.

Dall'analisi dei rifiuti, inizialmente sono stati trovati festoni, bottiglie, piattini, bicchieri usa e getta, cartoni per pizza, tutto quanto che faceva pensare alla festa di compleanno di un bambino. Il padre del festeggiato è stato rintracciato e quest'ultimo ha dichiarato di aver pagato una persona per smaltire quei rifiuti, la quale aveva detto che li avrebbe portati in discarica. Ciò non è certo avvenuto e il padre del festeggiato è stato multato per 600 euro.

Altri rifiuti speciali che erano stati trovati (imballaggi in cartone e in polistirolo, nastri, fascette in plastica) hanno portato i carabinieri forestali a una ditta di montaggio di vetrate, serramenti e arredamenti. Nell'immondizia erano presenti documenti che avevano dato modo di rintracciare il titolare della ditta, denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi e deposito in modo incontrollato di rifiuti, ai sensi del Testo Unico Ambientale. Il reato potrebbe essere estinto se la ditta smaltirà i rifiuti pagando anche una sanzione.