Rischia di travolgere operai in A1, denunciato camionista ubriaco

Aveva il tasso alcolemico 6 volte oltre il limite, ma era alla guida del suo tir. Un camionista è andato così a schiantarsi contro la segnaletica usata per delimitare un cantiere lungo la A1 all'altezza di Barberino di Mugello. Ha rischiato di travolgere gli operai al lavoro poco lontano. La polizia stradale di Pian del Voglio (Bologna) ha denunciato l'uomo per guida in stato di ebbrezza venerdì scorso. L'alcoltest ha accertato un tasso di 3,08 grammi/litro. Al camionista è stata ritirata la patente.