Ha violato più volte gli arresti domiciliari ed è finito in carcere. I carabinieri di Santa Croce sull'Arno sono intervenuti nel Cuoio dopo numerosi casi di evasione. In una circostanza i militari hanno colto la persona fuori di casa e questa ha cercato di sviarli presentandosi con un'altra identità. Per questo è scattato l'arresto e adesso la persona si trova al Don Bosco a Pisa.