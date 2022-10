A Empoli un ristorante ottiene un posto nella Guida Michelin

In un angolo del Giro d'Empoli trova spazio un ristorante da Guida Michelin. L'annuncio è trionfale per il 20 Posti, il ristorante guidato da Giovanni Avano in via delle Murina. L'edizione 2022 del prestigioso volume che recensisce i migliori luoghi di ristorazione al mondo mette un punto anche a Empoli. L'ambizione del giovane chef è anche quella di puntare alla stella, obiettivo non facile considerando che la realtà del 20 Posti è nata da pochi anni, in piena pandemia. Nell'Empolese Valdelsa una sola realtà è riuscita a ottenere una stella, quella verde per la sostenibilità. Parliamo del Ps di Stefano Pinciaroli a Cerreto Guidi.