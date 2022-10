"A due passi dal Tibet", Liggeri presenta il suo romanzo a San Miniato

Sabato 15 ottobre, alle ore 15.30, nel Vicolo Carbonaio (accesso da via Ser Ridolfo) sarà presentato l’ultimo romanzo di Salvatore Liggeri "A due passi dal Tibet", che ha voluto raccontare la sua esperienza di vita condivisa con la fidanzata Sara e con altri ragazzi conosciuti nel monastero tibetano di Pomaia all’Istituto Lama Tzong Khapa.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di San Miniato in collaborazione con l’associazione Moti carbonari – Ritrovare la strada. In caso di maltempo l’incontro si svolgerà nella sala ex Frantoio della Biblioteca Comunale "Luzi".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa