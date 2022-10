Andrea Vaglini è il nuovo Direttore Generale del Castelfiorentino United

E' con enorme piacere ed orgoglio che la F.B.C. CASTELFIORENTINO UNITED A.S.D. comunica di aver trovato l'accordo con il Signor Andrea Vaglini per l’incarico di nuovo Direttore Generale. Si tratta di una figura molto importante nel mondo del calcio giovanile e dilettantistico Regionale.

Vaglini vanta infatti importanti trascorsi. Nei suoi 25 anni di esperienza si è diviso tra campo, nel ruolo di allenatore, e scrivania come Direttore Sportivo. Si è sempre mostrato “fedele “ alla causa sposata, avendo operato esclusivamente in tre società: USC Montelupo, US Sporting Arno e US Limite e Capraia.

Inoltre fa parte, essendone stato uno dei fondatori, del gruppo Calcio Fairplay Toscana, assieme a Luca Trevisan, nostro Direttore Sportivo del Settore Giovanile e Fabio Cresci, che opera fattivamente nella Scuola Calcio. Un segnale importante che la Società vuole dare, cercando di crescere sia in termini numerici che, soprattutto, di qualità, cercando di attenersi sempre al Codice Etico di Calcio Fairplay per dimostrare che si può fare calcio in maniera ottimale, ma rispettando giusti valori improntati alla correttezza e alla trasparenza .

Il compito del neo Direttore Generale sarà quello di fare da raccordo fra il Consiglio Direttivo e il campo, spaziando su tutti gli ambiti (Prima Squadra, Settore Giovanile, Scuola Calcio e Femminile), con particolare attenzione al Settore Giovanile, al fine di poter perseguire gli ambiziosi obiettivi che la F.B.C. CASTELFIORENTINO UNITED si è data.

Fonte: Ufficio stampa Castelfiorentino United