Fanno prostituire donne dalla Romania in Germania, 4 arresti ad Arezzo

Un uomo e 3 donne tutti stranieri sono stati arrestati dai carabinieri del Norm di Arezzo e delle compagnie di Arezzo e Cortona perché destinatari di mandati di arresto europeo giunti dalla Romania per corruzione in atti giudiziari, tratta di esseri umani e riciclaggio. L'uomo deve scontare 9 anni e 5 mesi di reclusione, mentre una 32enne, una 39enne ed una 61enne devono scontare rispettivamente 4 anni e 11 mesi, 5 anni e 5 mesi e 5 anni.

Negli scorsi giorni, dopo la notizia della possibile presenza del latitante ricercato, i carabinieri hanno effettuato continue ricerche che hanno permesso di individuare un appartamento in centro storico ad Arezzo dove poteva nascondersi. Ieri all'alba i militari hanno fatto irruzione, circondando la zona e presenziando la zona con uomini in borghese.

L'uomo ha tentato di nascondersi dietro una porta, mentre le tre donne erano in casa.

I 4 arrestati, totalmente sconosciuti sul territorio nazionale, farebbero parte di un gruppo di più soggetti, alcuni dei quali parenti tra di loro. Erano da poco giunti in Italia probabilmente per non essere catturati dalle forze dell'ordine.

I fatti reato contestati sarebbero avvenuti nel Centro-Nord Europa, in un arco temporale di almeno 3 anni, a partire dal 2014; gli arrestati, con molteplici scuse, facevano arrivare tramite varie rotte donne dalla Romania in Germania, costringendole poi con minacce sia fisiche che psicologiche, a prostituirsi.

L’uomo inoltre sarebbe stato solito accompagnare le giovani ragazze nei vari locali sempre con il fine del meretricio, traendone lauti profitti, mentre le tre donne catturate lo agevolavano nella gestione delle stesse. Relativamente al reato di riciclaggio contestato, questo si sarebbe circostanziato attraverso rimesse in danaro in numerose transazioni, per svariate migliaia di euro.

Tutti gli arrestati, dopo le varie formalità di rito, sono stati condotti nel carcere di Firenze Sollicciano, in attesa delle valutazioni della magistratura italiana e rumena.