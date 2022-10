Cambia sede il parcheggio dei caravan per la Fiera a Fucecchio

Una novità di carattere organizzativo e logistico interesserà la Fiera annuale che si svolge tra la fine di ottobre e la prima metà di novembre a Fucecchio. I caravan degli operatori e degli esercenti, dopo tanti anni, non sosteranno più nel parcheggio antistante il palazzetto dello sport di Piazza Pertini ma saranno ubicati nella zona artigianale di Mezzopiano, tra piazza Impastato e via Fogar, in prossimità di via da Verrazzano.

Su precisa richiesta della giunta comunale, infatti, i tecnici del Comune di Fucecchio hanno individuato una nuova area funzionale per accogliere i caravan, vista la complessa gestione di piazza Pertini che viene utilizzato prevalentemente come parcheggio in attesa dell'uscita delle scuole, del centro sportivo e delle attività commerciali di via Fucecchiello. Dopo le ultime edizioni della Fiera di Novembre, l’amministrazione guidata dal sindaco Spinelli ha richiesto una verifica di fattibilità al settore tecnico per arrivare a definire lo spostamento. La verifica di alcune aree alternative si è basata su un'analisi di aree di proprietà comunale secondo il criterio del maggior numero di caravan dislocabili, sulla la possibilità di usufruire di servizi primari tra cui l'allaccio alla fognatura, sulla presenza di appositi spazi per il recupero dei rifiuti, oltre alle distanze dai servizi, dai plessi scolastici e dal centro urbano. A conclusione di questa ricognizione, è stata individuata come soluzione migliore la collocazione nella zona PIP di Mezzopiano.

“La nuova area che è stata individuata – spiega Valentina Russoniello, assessore allo sviluppo economico – è sicuramente più idonea e funzionale ad accogliere i caravan degli operatori della fiera. Con questa decisione, inoltre, abbiamo liberato uno spazio, quello antistante il palazzetto dello sport, che è importante per le società e le associazioni sportive e che ha già una sua funzione ben definita”.