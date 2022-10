Cecina, denunciato 45enne per guida in stato di ebbrezza

Durante un servizio perlustrativo della notte scorsa, i carabinieri di Cecina hanno notato un’utilitaria con bordo un italiano di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine per furti e reati in materia di stupefacenti, originario del nord Italia ma da tempo stabilitosi a Cecina. I militari, riconosciuto il soggetto e temendo potesse aver assunto stupefacenti, hanno attuato la procedura prevista e lo hanno invitato a sottoporsi ad accertamenti per la rilevazione dello stato di alterazione psico-fisica. Nonostante i ripetuti tentativi degli operanti, però, il conducente si è rifiutato di collaborare e si è opposto agli accertamenti del caso.

Tale comportamento però non è servito a nulla. L’uomo, infatti, ha subito il fermo amministrativo dell’auto, che è stata affidata in custodia al legittimo proprietario, ed è stato denunciato all’A.G. di Livorno per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti, previsto dal Codice della Strada. Non solo, come conseguenza, rischia la sospensione della patente e l’obbligo di sottoporsi a visita medica da parte della Prefettura.

Negli ultimi mesi la Compagnia Carabinieri di Cecina sta sempre più intensificando la proiezione esterna, proprio per disincentivare i comportamenti irresponsabili dei giovani e meno giovani alla guida di veicoli, con pattuglie tese a prevenire condotte criminose e ad accrescere la percezione di sicurezza nella comunità.