Come potrebbe essere il mese di ottobre per i Bitcoin?

Il mondo Bitcoin sta vivendo un periodo molto particolare e si ritrova a dover affrontare una situazione nuova. Come accade a tutti i maggiori asset di investimento, prima o poi bisogna fare i conti con le fluttuazioni di mercato, cambi di valore e sapersi adattare a eventi mondiali. Ora è arrivato anche per i Bitcoin il momento di dimostrare la loro forza e capacità di saper reggere alla pressione. Per molti versi, questo sta già avvenendo.

Cosa aspettarsi dai Bitcoin

Nonostante in alcuni media le notizie non siano sempre rosee, ci sono diversi fattori che dimostrano come i Bitcoin, e le criptovalute in generale, stiano continuando nella loro fase di crescita ormai giunta alla maturità. Nei suoi tredici anni di vita, i Bitcoin sono passati da oggetto oscuro e misterioso a oggetto del desiderio, sono stati dati per spacciati più volte di quanto si possa immaginare, infine hanno persino conquistato alcune nazioni tanto da essere dichiarata valuta in corso legale in alcune.

Ovviamente è impossibile predire cosa riserverà il futuro prossimo ma, volendo essere ottimisti, ci sono diversi segnali che potrebbero far pensare ad un ottobre positivo per i Bitcoin e le criptovalute in generale.

È anche vero che ci sono state delle fluttuazioni nel valore della moneta e, nonostante il calo degli ultimi mesi, nessuna valuta che sia cripto o meno ha acquisito così tanto valore partendo da zero. Osservando il prezzo Bitcoin nel suo storico, si può apprezzare proprio questo fatto. Insomma, non sarebbe poi così impossibile aspettarsi che questo ottobre il valore dei Bitcoin si assesti attorno ai 20000$ come sperano in molti.

Alcuni segnali che fanno ben sperare per il futuro dei Bitcoin

Quando si tratta di investimenti e criptovalute è sempre bene cercare di essere il più realisti possibile e non farsi prendere dall’entusiasmo. Questo però non significa poter essere cautamente ottimisti sul futuro. Come detto in precedenza, ci sono alcuni segnali che potrebbero essere visti come positivi.

Per esempio, è recentissima la notizia che, dopo El Salvador, anche la Repubblica Centrafricana ha adottato i Bitcoin come valuta a corso legale. Nonostante non si tratti di uno dei maggiori player a livello economico globale, avere un endorsment del genere da parte di una nazione non è poca cosa.

In generale, sembrerebbe che sia i Bitcoin che altre criptovalute stiano pian piano penetrando in Africa e guadagnando sempre più consenso sia tra i governi, come dimostrato dal caso della Repubblica Centrafricana, che tra investitori di tutti i tipi. Questo sembra ripetere quanto accaduto ormai qualche anno fa in centro e sud America e sembrerebbe ampliare ulteriormente il campo d’azione delle monete virtuali.

Un altro fattore, però a metà tra la scaramanzia e quello che è un fenomeno che si è effettivamente verificato spesso negli ultimi anni, è proprio il mese di ottobre. Il giorno 31, ad essere precisi, è il “compleanno” dei Bitcoin. La moneta pare essere stata creata proprio a ridosso di Halloween e, da qualche anno ormai, quando ci si avvicina a questa data si verificano molti acquisti e quasi sempre un incremento di valore.

Oltre questo, altra cosa a metà tra tradizione e diceria, è il fatto che si suole investire di più in autunno per poi spendere in primavera. Anche in questo caso, se il trend dovesse ripetersi, i Bitcoin potrebbero trarne giovamento.