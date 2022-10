Cooplat vince il 1° Smart Hospital Award per la categoria fornitori

La cooperativa Cooplat ha vinto il 1° Smart Hospital Award per la categoria fornitori, riconoscimento ottenuto nell’ambito del Forum Sistema Salute che si è tenuto nei giorni scorsi a Firenze. Il premio, nato in collaborazione con la Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere, era rivolto alle aziende del sistema sanitario pubblico e privato, nonché alla filiera dei fornitori, con lo scopo di valorizzare le azioni virtuose in tema di efficienza energetica, gestione intelligente della struttura e sostenibilità.

Cooplat è stata premiata nella categoria fornitori per l’intervento realizzato presso la Asl Toscana Centro. Si tratta di un intervento realizzato a Firenze da aprile a ottobre 2018 nell’area San Salvi della Asl, che è consistito nella realizzazione di una nuova rete di teleriscaldamento e nella riqualificazione ed efficientamento della centrale termica, e grazie al quale sono stati più che dimezzati i consumi di combustibile e notevolmente ridotte le emissioni inquinanti e climalteranti.



“Questo intervento ha consentito di ottenere importanti risparmi energetici e rappresenta un esempio di collaborazione tra pubblico e privato che ha portato a buoni risultati - sottolinea Marco Daissè, responsabile del Settore Energia di Cooplat – È un riconoscimento al nostro lavoro che ci fa ben sperare per il futuro, anche considerando che la nostra divisione è relativamente giovane e ci confrontiamo quotidianamente con competitor più grandi ed esperti”.

Fonte: Ufficio Stampa