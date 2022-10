Extrascuola al Trovamici, ci sono ancora posti disponibili

Il servizio Extrascuola ospitato negli spazi del centro Trovamici dedicato a bambine e bambini dai 3 ai 10 anni ha preso avvio il 27 settembre scorso e si concluderà il 10 giugno 2023.

Al momento per le famiglie che avessero necessità ci sono ancora posti disponibili.

Per accedere al servizio al link www.comune.empoli.fi.it/progetto-extrascuola-centro-trovamici è possibile scaricare la scheda di iscrizione. Ulteriori informazioni sono disponibili anche contattando l’ufficio Servizi educativi, scrivendo all'indirizzo servizieducativi@comune.empoli.fi.it oppure chiamando il numero 0571 757625.

Possono presentare domanda di iscrizione esclusivamente i genitori dei bambini residenti nel Comune di Empoli.

GIORNI E ORARI - Dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, per un massimo di 15 bambini in età 3-6 per la scuola dell’infanzia e 25 in età 6-10 per la scuola primaria.

Come si raggiunge il 'Trovamici'? È stato attivato il servizio Pedibus per la scuola dell’infanzia Peter Pan e la scuola primaria Leonardo da Vinci: questo servizio offre alle famiglie la possibilità di autorizzare personale qualificato a riprendere i propri figli all’uscita della scuola.

Le domande vengono accolte in ordine cronologico e al raggiungimento del numero massimo di bambini per fascia di età, le richieste sono inserite in una lista di attesa alla quale l’ufficio Servizi educativi può accedere in seguito a rinuncia dei bambini ammessi.

In particolare, le richieste di iscrizione per il periodo 27 settembre 2022 – 31 gennaio 2023 sono state recepite dall’inizio del mese di settembre, fino al raggiungimento dei posti disponibili, che ancora ci sono come anzidetto, mentre le iscrizioni per il periodo 1 febbraio 2023 – 10 giugno 2023 saranno accolte dal 9 gennaio 2023 fino al raggiungimento dei posti disponibili

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa