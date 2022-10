Il calcio unisce: dal Valdarno 53 divise per gli ucraini di Lopatyn

53 divise da mandare all’Accademia di calcio della città di Lopatyn. È la donazione che, tramite l’Amministrazione comunale di Figline e Incisa Valdarno, è stata effettuata oggi in municipio da parte dell’Ideal Club di Incisa, del Figline 1965 e della Sangiovannese 1927.

Si tratta di tre società calcistiche del territorio, che il Comune ha coinvolto per rispondere ad una richiesta della comunità ucraina presente a Figline e Incisa: supportare una realtà sportiva della regione di Leopoli, nell’Ucraina occidentale, che malgrado le difficoltà (e la carenza di fondi) legate al conflitto continua a coinvolgere bambini e ragazzi in attività quotidiane di sport, formazione e gioco.

“Sin dall’inizio del conflitto, abbiamo scelto di supportare la comunità ucraina del territorio nelle attività di aiuto rivolte ai suoi connazionali e nelle varie azioni di promozione della pace messe in campo in tutto il Valdarno – spiega l’assessora al Sociale, Arianna Martini -. Come Amministrazione comunale abbiamo scelto di ospitare bambini e ragazzi nei centri estivi, in modo da farli sentire a casa e da favorire l’incontro con i loro coetanei. Anche l’iniziativa presentata oggi, dal grande valore simbolico, rientra tra queste, perché è un modo per offrire opportunità di svago, serenità e gioco agli iscritti di quella scuola calcio, che tutti i giorni si trovano a fronteggiare e a subire le conseguenze devastanti della guerra”.

“Le società e le associazioni sportive del nostro territorio – continua il vicesindaco Enrico Buoncompagni con delega allo Sport - hanno svolto fin dai primi giorni di accoglienza dei cittadini ucraini un ruolo di sostegno, offrendo ai ragazzi la possibilità di partecipare alle loro attività come occasione di incontro e socializzazione, oltre che di conoscenza del territorio che li ha accolti.

Con questa ulteriore iniziativa confermano la loro grande disponibilità ed attenzione a supportare la pratica sportiva, i cui valori superano ogni confine, unendo le persone attraverso il rispetto e la condivisione. Con la donazione delle divise alla squadra di calcio di Lopatyn faremo quindi sentire la presenza di Figline e Incisa Valdarno e la solidarietà dei nostri cittadini in un momento di difficoltà per questi ragazzi.”

Subito dopo la donazione, Nataliya Maksymchuk, rappresentante della comunità ucraina di Figline e Incisa, ha chiesto ai presenti (l’Amministrazione comunale, Giancarlo Pasquini Presidente Ideal Club, Lorenzo Pampaloni Presidente Figline 1965 e Giuseppe Morandini Direttore Generale Sangiovannese) di utilizzare una bandiera della pace per mandare un messaggio, firmato da ciascuno di loro, alla scuola calcio di Lopatyn, come ulteriore gesto di vicinanza e sostegno.