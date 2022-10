Buongiorno oggi ringrazio la mia collega e amica Francesca che ogni tanto mi passa le sue ricette. Serena ha fatto per la prima volta questa ricetta questa settimana e l'ha portata anche in radio.

Le girelle sono durate una mezza giornata, erano buone, sono fragranti e soffici.

La foto in primo piano sono le sue girelle.

Girelle di panini dolci

Ingredienti:

7g di lievito di birra secco

125 ml di acqua

185 ml di latte

125 ml di burro fuso

60 g di zucchero

¼ cucchiaino di sale

3 tuorli d'uovo

540 g di farina 00

Burro fuso

Panna da montare

Preparazione:

Sciogliete lo zucchero e il lievito di birra nell'acqua. Fate riposare 10 minuti per far attivare il lievito. Aggiungete il latte, lo zucchero, il burro fuso, i tuorli e mescolate. Aggiungete la farina gradualmente con il sale e continuate a mescolare bene. Fate lievitare per 1 ora. Stendete l'impasto con il matterello e spennellateci sopra il burro fuso. Tagliate l'impasto in delle strisce e arrotolatele in delle girelle. Mettete le girelle sulla teglia e fatele lievitare per 1 ora.

Bagnate i panini con la panna da montare e infornateli a 180° per 15-20 minuti. Spolverate lo zucchero a velo sui panini e serviteli.

Serena

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.