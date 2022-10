"Il concerto del viale dei lecci", il nuovo libro di Rondoni a Casa Boccaccio

Prosegue Futura - Scrittori in rete, la rassegna organizzata dall’associazione culturale La Nottola di Minerva con il contributo della rete Rea.Net, che venerdì fa tappa a Certaldo con la presentazione del libro di Davide Rondoni "Il concerto del viale dei lecci" (Aboca Edizioni). Appuntamento per il 14 ottobre alle ore 21 a Casa Boccaccio. A dialogare con l’autore Denata Ndreca. Letture e voce a cura di Anna Maria Castelli.

Il libro. Quanti misteri e non detti ci possono essere tra un nonno e un nipote. Specialmente se quel nonno è Enea, spesso chiuso in un silenzio profondo, in cui nessuno poteva entrare. Quello dove erano custoditi i dieci anni in Eritrea, dove era stato mandato a lavorare, e il lacerante dolore per la perdita di Marta, la sua terzogenita, morta a ventidue anni in un incidente stradale mentre andava al mare.

Il narratore di questa storia osserva la vita della sua famiglia dal viale dei lecci di Forlì, una strada - su cui hanno camminato protagonisti della nostra storia recente, come Mussolini e Senzani (ideologo delle BR), originari di lì - che risuona di uccelli, uno strepito continuo che si propaga a onde, si alza di volume e ha improvvisi silenzi.

Un giorno, proprio lì, arriva un uomo. Viene dalla stazione con passo lento e il naso storto, da pugile. Il nostro protagonista se lo ritrova di fronte per sentirsi dire che è lì per uccidere suo nonno. Ma Enea lo accoglie offrendogli una sigaretta e sedendosi con lui al bar. Senza poi dire niente al nipote sul significato di quella visita, solo che l’uomo sarebbe tornato perché i due avevano fatto un patto…

L'autore. Davide Rondoni ha pubblicato numerose raccolte di poesia, tra le quali Il bar del tempo (Guanda, 1999), Avrebbe amato chiunque (Guanda, 2003), Apocalisse amore (Mondadori, 2008) e Si tira avanti solo con lo schianto (WhiteFly, 2013).

Ha fondato e dirige il Centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna e la rivista «clanDestino». In prosa ha pubblicato Gesù, un racconto sempre nuovo (Piemme, 2013), Hermann (Rizzoli, 2010), Cos’è la natura? Chiedetelo ai poeti (Fazi, 2021) e diversi saggi tra cui: Il fuoco della poesia (Rizzoli, 2008), Contro la letteratura (Saggiatore, 2011) e Nell’arte vivendo (Marietti, 2012). Ha tradotto Rimbaud, Baudelaire e Péguy. Cura programmi e interventi di poesia in tv su Rai e Tv2000.

"Futura. Scrittori in rete" è una rassegna letteraria per le Biblioteche della rete Rea.Net che comprende Capraia e Limite, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Santa Croce sull’Arno e Vinci.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa