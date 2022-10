Sbanda con l'auto e uccide una passante, tragedia a Montelupo

Un tragico incidente è avvenuto in pieno centro a Montelupo Fiorentino. Una donna di 55 anni ha perso la vita dopo esser stata investita da un'auto. Il fatto è avvenuto poco dopo le 16 del 13 ottobre vicino al ponte sulla Pesa.

In via Caverni, all'intersezione con via Rovai, una donna è stata centrata da un'auto e ha perso la vita. Non si conoscono i motivi del sinistro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo alla guida dell'auto avrebbe avuto un malore mentre stava viaggiando in prossimità del ponte. All'altezza delle Poste avrebbe sbandato, colpendo la donna vicino al marciapiede.

La situazione è parsa fin da subito molto critica. La 55enne è rimasta sotto l'auto, e i vigili del fuoco hanno provveduto a estrarla, ma poi è stato constatato il decesso. Per l'uomo - un 56enne - è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, che è atterrato vicino alla Pesa e ha caricato il ferito per portarlo a Careggi in codice rosso.

Sul posto i vigili del fuoco di Empoli, la Misericordia di Empoli, la Misericordia di Montelupo e la polizia municipale dell'Empolese Valdelsa che ha bloccato il traffico su via Caverni per permettere i rilievi del caso.