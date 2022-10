Installazioni artistiche per la vasca ornamentale donate al San Giovanni di Dio

La vasca ornamentale all’ingresso del San Giovanni di Dio, arricchita delle installazioni artistiche di Niccolò Andrea Lisetti, è stata riempita d’acqua e da due giorni è visibile in tutta la sua nuova bellezza per chi accede all’ospedale.

L’artista fiorentino ha voluto donare le installazioni al presidio di Torregalli, dedicandole a “Tutto il personale dell’ospedale con gratitudine per il fondamentale lavoro svolto” come riporta la targa a firma di Lisetti che è stata apposta sulla parete della vasca. “Per ispirare speranza, serenità e leggerezza a chi entra in questo luogo”, si legge ancora sulla targa.

Un pensiero di gratitudine per il grande lavoro svolto negli ultimi anni da tutto il personale del San Giovanni di Dio da parte dell’artista che è autore di poesie e anche di “opere poetiche” come Lisetti definisce le sue installazioni artistiche realizzate, scrive sul suo sito web, “per passione, come contributo al mondo”.

Per questa donazione a Lisetti i ringraziamenti della direzione di presidio del San Giovanni di Dio e di tutta l’Azienda sanitaria.