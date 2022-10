"Io Non Rischio": appuntamento il 15 e 16 ottobre

Finalmente la campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile “io non rischio” torna in tutte le piazze d'Italia sabato 15 e domenica 16 ottobre.

Le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile e gli Enti illustreranno e racconteranno ai cittadini i rischi naturali a cui siamo esposti e le buone pratiche per minimizzarne l’impatto su persone e cose.

La campagna, giunta alla dodicesima edizione, ha l'obiettivo di creare una comunità di cittadini sempre più resilienti attraverso la conoscenza e la cura dei territori, la consapevolezza dei rischi e delle buone pratiche di Protezione Civile.

I volontari delle associazioni di protezione civile saranno a disposizione dei cittadini in Piazza Farinata degli Uberti a Empoli, in Piazza Gramsci a Castelfiorentino e in Piazza Pertini a Fucecchio con i gazebo informativi e tantissime iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della prevenzione e alla sensibilizzare dei cittadini sul sul rischio alluvione.

«È importante che i cittadini siano sempre più informati e consapevoli di come comportarsi in caso di emergenza. - afferma Paolo Masetti, sindaco di Montelupo e delegato per l’Unione alla protezione civile - I maggiori rischi scaturiscono proprio dall’ignorare i rischi che si corrono.

Per questo momenti come la campagna “Io Non rischio” rivestono un ruolo centrale nel processo di prevenzione.

E in tutto questo il volontariato ha moltissima importanza. La protezione civile vive del volontariato: poco potremmo fare a livello territoriale senza il loro supporto qualificato, senza i volontari che affiancano il personale dei diversi enti. Io non rischio si colloca a conclusione della settimana dedicata alla protezione civile, durante la quale nei comuni dell’Unione sono stati svolti momenti informativi e formativi rivolti al personale dipendente, affinché acquisiscano maggiore consapevolezza e comprendano quale sia il loro ruolo in caso di emergenza».

Sabato e Domenica in piazza dei Leoni a Empoli i gazebo della Misericordia, della Pubblica Assistenza e della Scuola Italiana Cani da Salvataggio saranno a disposizione per illustrare il Piano di protezione Civile e tutto quello che dobbiamo fare per preparaci ad affrontare i rischi in sicurezza.

Per la sindaca di Empoli Brenda Barnini «Parlare di Protezione civile e di buone pratiche da attuare in caso di emergenze significa fare prevenzione, significa ridurre i rischi per noi stessi e per la comunità. Manifestazioni come quella in programma nel fine settimana sono occasioni da cogliere per ognuno di noi. Grazie ai volontari che anche questa volta hanno risposto presente e a tutti coloro che rendono possibili iniziative di sensibilizzazione e divulgazione su questi temi»

A Fucecchio sarà la Pubblica Assistenza ad accogliere i cittadini per informare sulle buone pratiche di Protezione Civile.

«La campagna nazionale “IO NON RISCHIO” rappresenta un'opportunità per far conoscere ai cittadini il funzionamento della macchina della Protezione Civile. Tutto il lavoro che le istituzioni, col supporto decisivo delle associazioni di volontariato, riescono a svolgere quotidianamente, anche nell'ombra, per proteggere le nostre comunità in caso di calamità naturali. Come abbiamo visto in questi ultimi anni, certi eventi atmosferici pericolosi sono sempre più frequenti e quindi la capacità organizzativa e la competenza della Protezione Civile sono qualità importantissime. Ritengo sia molto utile informare i cittadini e renderli consapevoli che soltanto con la conoscenza, anche del sistema strutturato che ci tutela, si possono affrontare le emergenze al meglio», afferma il primo cittadino di Fucecchio, Alessio Spinelli.

A Castelfiorentino i cittadini troveranno in piazza Gramsci i volontari della ProcivArci

«La campagna “Io non rischio”, promossa dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile – sottolinea il Presidente dell’Unione dei Comuni e Sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni – serve a far comprendere ai cittadini come comportarsi nei casi di emergenza collettiva, come

terremoti e alluvioni. Uno strumento quanto mai importante, dunque, di prevenzione, che in determinate circostanze può realmente fare la differenza prima, durante e dopo un evento calamitoso. Salvare vite umane, ridurre i rischi per l’incolumità delle persone è l’obiettivo

primario di questa campagna, che vedrà protagonisti i volontari della Protezione Civile dell’Empolese Valdelsa, attraverso stand informativi situati nelle piazze principali dei Comuni di Empoli, Castelfiorentino e Fucecchio. Il mio ringraziamento va ai volontari e alle Prociv Arci dei

vari Comuni, che da sempre rappresentano un punto di riferimento insostituibile per fronteggiare le emergenze nella nostra area».