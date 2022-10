La nuotatrice Giulia Gabbrielleschi ambasciatrice dello sport a Pistoia

“Per gli straordinari risultati sportivi ottenuti a livello nazionale e internazionale nel corso della sua carriera, con i quali rende orgogliosa la nostra città e lo sport pistoiese che rappresenta, questa Amministrazione è lieta di conferire il ruolo di ambasciatrice dello sport e della salute per Pistoia nel mondo”. Questa la motivazione espressa dalla giunta Tomasi, che ha deciso di conferire l’onorificenza di «Ambasciatrice dello sport» a Giulia Gabbrielleschi, nuotatrice pistoiese, classe 1996, vincitrice della medaglia di bronzo nel nuoto di fondo (5 km) ai recenti Campionati Europei a Roma.

Ma il terzo posto conquistato ad agosto nel mare davanti alla spiaggia di Ostia è soltanto l’ultimo dei traguardi raggiunti con molti sacrifici e infinite ore di allenamento, perché il palmares della nuotatrice pistoiese conta anche due bronzi ai Mondiali di nuoto 2022, un argento e un oro agli Europei di nuoto 2021, un argento ai Mondiali 2019, un altro argento agli Europei 2018 e molto altro. Insomma, bracciata dopo bracciata, la pistoiese Giulia Gabbrielleschi sta collezionando medaglie e soddisfazioni, non soltanto per sé ma anche per tutti coloro che anno dopo anno la vedono affermarsi con sempre maggiore forza nel panorama sportivo internazionale.

"Abbiamo convintamente voluto nominare Giulia Gabbrielleschi ambasciatrice dello sport e della salute per Pistoia – sottolinea il sindaco Alessandro Tomasi –. Giulia è un'eccellenza nel nuoto, e come tale ha lavorato con dedizione e sacrificio per raggiungere traguardi straordinari nella propria disciplina. Come campionessa, e come cittadina pistoiese, Giulia rappresenterà la nostra città nel panorama sportivo e nel mondo, e ci auguriamo che la sua esperienza costituisca un motivo di avvicinamento al nuoto e alle discipline sportive in generale per tutti i pistoiesi".

Il riconoscimento verrà consegnato dall’Amministrazione comunale a Giulia Gabbrielleschi, in sala Maggiore, alle 15, durante la Festa dello Sport, un’iniziativa che si terrà il prossimo 30 ottobre, dalle 10.30 alle 19 in piazza del Duomo, per una giornata dedicata a tutti gli amanti dello sport.

"Con questo riconoscimento – evidenzia Alessandro Sabella, assessore alla promozione sportiva – diamo inizio a un percorso che va nella direzione di premiare chi si è particolarmente distinto in una disciplina sportiva e possiede tutte le prerogative per rappresentare la nostra città nel mondo dello sport, ma non solo, apportando benefici anche nell’ambito della promozione sportiva, anche all’interno delle scuole. Giulia Gabbrielleschi è un’eccellenza, un esempio di tenacia e determinazione, che rappresenta e racconta molto del nostro territorio e come tale saprà svolgere al meglio questo ruolo di ambasciatrice".

"Sono estremamente felice e orgogliosa al tempo stesso di ricevere questo importante riconoscimento – dice Giulia Gabbrielleschi –, avere la responsabilità di rappresentare la mia città nel mondo e nel panorama sportivo, consapevole dell’importanza del messaggio che dovrò diffondere, per una sana cultura sportiva verso i giovani e non solo, mi emoziona immensamente e il mio impegno sarà massimo. Desidero esprimere un sincero ringraziamento al sindaco Tomasi e a tutta l’Amministrazione per avermi scelta come Atleta per ricoprire questo importante ruolo. In ultimo lasciatemi ringraziare la FIN – Federazione Italiana Nuoto, il Gruppo Sportivo Fiamme Oro Napoli (Polizia di Stato) e la Società Nuotatori Pistoiesi per avermi sempre supportato nella mia carriera sportiva".