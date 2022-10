Madre di due figli dona tanto materiale alla Pediatria di Siena

Tiralatte, sterilizzatore e scalda biberon, bilance, phon, libri, matite, pennarelli, acquerelli ed altri giochi. Sono questi gli oggetti che Elisa Campitelli Affibiato, mamma dei piccoli Melissa e Matteo, ha donato alla Pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, e consegnato ai professionisti del reparto, diretto dal professor Salvatore Grosso, alla presenza del direttore amministrativo, la dottoressa Maria Silvia Mancini.

"Il mio è solo un piccolo gesto – dichiara Elisa Campitelli Affibiato – per ringraziare i medici, gli infermieri e gli oss della Pediatria per la grande abnegazione con la quale svolgono il loro prezioso lavoro". Alla consegna delle donazioni presente anche la coordinatrice infermieristica Caterina Caliani.

"Ringraziamo di cuore questa famiglia – conclude il professor Grosso -, è un gesto gratificante per tutto il reparto e molto utile per le quotidiane attività che svolgiamo per curare i nostri piccoli pazienti".

Fonte: Aou Senese