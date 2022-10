Menu dedicati, giochi per bambini e laboratori: Confcommercio e Vetrina Toscana al Terre di Pisa Food&Wine Festival

Valorizzare e far conoscere il territorio attraverso i suoi prodotti tipici, le eccellenze enogastronomiche e la sua capacità di accoglienza. Questi gli obiettivi del progetto promosso da Vetrina Toscana e Confcommercio Provincia di Pisa in occasione della 10° edizione del Terre di Pisa Food&Wine Festival organizzato a Pisa dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest nel fine settimana del 14, 15 e 16 ottobre.

Nei tre giorni del festival i ristoranti e i locali aderenti proporranno menu dedicati con i prodotti e i vini delle Terre di Pisa e metteranno a disposizione di clienti e visitatori tovagliette tematiche con giochi, enigmistica, parole crociate legati ai prodotti tipici del territorio pisano, oltre a una speciale sezione dedicata ai bambini con spazi per disegnare e colorare i cibi e i piatti della tradizione. A disposizione di turisti e visitatori anche una nuova cartina del centro storico di Pisa con i principali monumenti e siti di interesse e la possibilità di partecipare ai laboratori di degustazione, per vivere un'esperienza completa.

“Siamo orgogliosi di presentare questo progetto nel contesto di una manifestazione di altissimo livello che per tre giorni renderà Pisa la capitale del buon cibo e della cultura enogastronomica” afferma il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi. “In un momento storico molto difficile per le attività di commercio, turismo e servizi è fondamentale fare rete con le principali realtà del territorio e il nostro impegno va proprio in questa direzione. Un impegno che si concretizza anche attraverso la promozione e valorizzazione delle nostre imprese in occasione degli appuntamenti più importanti come il Food&Wine sul portale Visit Terre di Pisa, che propone pacchetti esperienziali e attività dedicate. Anche per questo è importante l'organizzazione di manifestazioni di qualità come il Terre di Pisa Food&Wine, un vero presidio del gusto in grado di affermare quel patrimonio di qualità e artigianalità che rappresenta un'eccellenza del nostro territorio e che deve essere tutelato ad ogni livello”.

“Un vero e proprio viaggio all'insegna della buona tavola, con menu dedicati da gustare nei ristoranti aderenti al Terre di Pisa Food&Wine Festival e laboratori, oltre a un divertente intrattenimento per grandi e piccoli” il commento del presidente Centro storico Confcommercio Pisa Massimo Rutinelli “un progetto che vuole promuovere le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio e allo stesso tempo regalare un'esperienza indimenticabile a tutti coloro che sceglieranno di visitare Pisa nei tre giorni del festival e particolarmente adatto alle famiglie grazie ai giochi dedicati ai bambini”.

