Mese della prevenzione, il Museo Leonardiano di Vinci si colora di rosa

Vinci è in prima linea per la prevenzione al tumore al seno. In occasione dell'Ottobre Rosa, l’amministrazione comunale è a fianco di Astro e sostiene la campagna Nastro Rosa per sensibilizzare le donne, perché una diagnosi precoce può essere decisiva per debellare il cancro.

Il Museo Leonardiano si colora di rosa, colore simbolo della prevenzione, per tutto ottobre. Inoltre nella biglietteria e in alcune sale sono stati predisposti dei nastri rosa e locandine informative. Alle donne dai 45 ai 65 anni sarà consegnato un opuscolo informativo redatto dalla Lilt per l'autocontrollo personale. Vinci è uno dei luoghi di cultura per eccellenza della Toscana ma pure un luogo di prevenzione per la tutela della persona e, in questo caso, della donna.

Sara Iallorenzi, vicesindaca di Vinci

"Vogliamo sottolineare ancora una volta un messaggio importante – ha detto Sara Iallorenzi, vicesindaco di Vinci con delega anche alle pari opportunità -. Vinci è un luogo splendido, ricco di storia, di cultura, di menti uniche che sono passate da qui. Vinci però è anche il luogo del presente, del futuro. Per questo siamo sempre in prima linea quando si tratta di prevenzione. Siamo felici di aver messo a disposizione uno dei monumenti più conosciuti per farne in questo mese un simbolo della lotta al cancro al seno. Quest'anno oltre alle mura inoltre saranno colorati di rosa anche gli spazi interni, le sale e le biglietterie e qui i visitatori potranno trovare tutte le informazioni sulle iniziative dell'Ottobre Rosa".

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa