Municipale a San Jacopino, 7 sanzioni ai negozi

Proseguono i controlli della Polizia Municipale sulle attività commerciali. Ieri gli agenti sono intervenuti in piazza di San Jacopino eseguendo verifiche mirate al rispetto delle norme delle attività presenti (minimarket e altri negozi) e di quelle relative all’occupazione del suolo pubblico. In azione 10 agenti e un ispettore di vari reparti.

Complessivamente sono state controllate 14 attività con 7 sanzioni: 5 per la violazione dell’articolo 19 del Regolamento di Polizia Urbana riguardante l’esposizione di merce appesa fuori dall’attività (160 euro) e 2 per occupazione irregolare di suolo pubblico (sanzioni da 50 a 500 euro per il regolamento dei tavolini a cui si aggiungono 170 euro per violazione del Codice della Strada e il recupero dei canoni non pagati).

In corso ulteriori accertamenti in materia di pubblicità e occupazione di suolo pubblico.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa