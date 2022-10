Soumahoro con gli stivali in Parlamento, in memoria anche di Luana D'Orazio

In Parlamento con gli stivali, anche per onorare Luana D'Orazio. Aboubakar Soumahoro ha fatto il suo ingresso in Parlamento dopo esser stato eletto e lo ha fatto con un gesto che ricorda i lavoratori e le lavoratrici venuti a mancare sul lavoro, oltre a coloro che hanno perso la vita lottando per i diritti.

Su Facebook Aboubakar Soumahoro, che appartiene a Alleanza Verdi e Sinistra, ha postato una foto degli stivali e ha scritto: " Vado in Parlamento indossando questi miei stivali che ho sempre portato per lottare nei bassifondi dell’umanità, insieme alle mie compagne e ai miei compagni, contro lo sfruttamento e la precarietà. Porto questi stivali in ricordo delle tante e dei tanti compagni che non sono sopravvissuti a questa nostra lotta (come Soumaila Sacko, Joof Yusupha, Fallaye Dabo) e in memoria delle tante lavoratrici e lavoratori morti di lavoro (come Paola Clemente, Luana D'Orazio, Giuliano De Seta, Lorenzo Parelli)".

Il ricordo è dunque anche per D'Orazio, giovane donna morta a Montemurlo per un incidente sul lavoro per il quale si sta tanto dibattendo negli ultimi mesi.