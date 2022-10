Partnership tra Sesa e Centrico, Empoli e Biella unite nel Financial Services

Sesa ("SESA" – SES.MI), tramite le società interamente controllate Base Digitale Group e Var Group, e Centrico, società tecnologica del gruppo Sella controllata da Banca Sella, hanno sottoscritto una partnership strategica di lungo termine con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul mercato italiano nell’ambito delle soluzioni software, Business Process Outsourcing (BPO) e servizi applicativi per l’industria dei Financial Services.

Sesa, con base a Empoli in Toscana, è l’operatore di riferimento in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con circa Euro 2,4 miliardi di ricavi e 4.200 dipendenti.

Centrico, di Biella in Piemonte, è l'open provider di soluzioni ICT del gruppo Sella che eroga servizi informatici, Business Process Outsourcing e in full outsourcing, basati su soluzioni tecnologiche d'avanguardia per il settore bancario e finanziario. Centrico opera con 3 società e 1.300 persone specializzate in ambito open core banking.

L’accordo prevede la costituzione della società BDY, controllata dal Gruppo Sesa attraverso Base Digitale Group e partecipata da Centrico, che offrirà software di core banking, BPO e servizi applicativi sul mercato italiano. Contestualmente viene creata la società Nivola, controllata da Centrico e partecipata dal Gruppo Sesa attraverso Var Group, finalizzata alla collaborazione in ambito infrastrutturale, cloud e security. Grazie a questa operazione, il Gruppo Sesa svilupperà ricavi incrementali per Euro 20 milioni con un Ebitda margin double digit nel primo anno di attività ed un obiettivo di oltre Euro 60 milioni al quinto anno della collaborazione.

L’accordo ha come primario obiettivo l’ampliamento del perimetro delle piattaforme digitali e dei servizi di sviluppo applicativo del settore Business Services del Gruppo Sesa.

L’acquisto della maggioranza del capitale di BDY sarà effettuato da parte di Base Digitale Group con valori e modalità di pagamento del prezzo coerenti con i criteri generalmente applicati da Sesa in operazioni di partnership industriale, con meccanismi di Earn Out ed allineamento dei vettori di interesse nel medio termine ed il coinvolgimento nel capitale di BDY di Centrico, per un periodo di almeno 10 anni, partecipando alla governance societaria.

Grazie a questa partnership industriale, il Gruppo Sesa continua ad ampliare il proprio posizionamento sul mercato, sviluppando l’offerta di piattaforme digitali e soluzioni applicative e di BPO per l’industria dei financial services, con un obiettivo di ricavi nel solo settore Business Services di circa Euro 100 milioni nel corrente anno fiscale al 30 aprile 2023 (+67% Y/Y).

L’operazione rappresenta un’importante opportunità di sviluppo sul mercato italiano per Centrico che potrà così aumentare la diffusione della propria piattaforma di Core Banking ed i conseguenti ricavi per il gruppo, consentendo maggiori investimenti a supporto del piano di evoluzione e con positive ricadute su capacità di investimento, redditività ed occupazione. L’iniziativa rientra, inoltre, nell’ambito del piano strategico del gruppo Sella, che persegue il purpose di contribuire a realizzare l’ecosistema finanziario del futuro tramite soluzioni tecnologiche aperte con una forte spinta all’Open Finance.

Si prevede che la partnership, dal punto di vista economico, porti al gruppo Sella un miglioramento degli utili nel periodo 2022-28 e in ambito patrimoniale un aumento del Cet1 ratio che, in base allo sviluppo del piano di business, è stimato indicativamente tra i 30 e i 50 punti base cumulati al 2028.

Il completamento dell’operazione è previsto nel primo trimestre 2023.

Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa

"Due dei maggiori gruppi italiani, riferimento nei rispettivi ambiti di attività e con valori e visioni comuni, sviluppano una partnership a lungo termine con l’obiettivo di offrire soluzioni innovative per l’industria dei financial services, che si trova in una fase cruciale di evoluzione ed accelerazione verso digitale e sostenibilità. Il Gruppo Sesa prosegue con successo il proprio percorso di crescita ed espande ulteriormente il coverage di mercato, con una strategia di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per gli stakeholder", ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

"Abbiamo pensato a soluzioni tecnologiche innovative, affidabili, adattabili e di lungo periodo, per dotare il sistema bancario e finanziario degli strumenti necessari per affrontare la più grande sfida che il mercato ha davanti a sé, legata sia alla trasformazione della domanda che alla competizione con l’offerta proposta anche dai nuovi attori del mondo digitale", ha affermato Leonardo Bassilichi, Presidente e CEO di Base Digitale S.p.A.

"La partnership strategica con il Gruppo Sesa permette a Centrico di proseguire nel proprio percorso di crescita e ampliare la presenza sul mercato nazionale attraverso la fornitura di soluzioni innovative e idonee ai nuovi modelli di servizio nel settore Finance" ha commentato Pier Nicola Pizzato, CEO di Centrico. "L’unione di valori, obiettivi e visione contribuisce a rafforzare la nostra capacità di innovazione ed efficienza operativa all’interno di un trend di mercato competitivo. In tale contesto, nei prossimi anni, banche e altre istituzioni finanziarie incrementeranno gli investimenti in tecnologia al fine di sviluppare offerte distintive per la clientela, basate su flessibilità, adattabilità ed apertura delle soluzioni".

