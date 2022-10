'Più leggi…più vinci', il quiz della biblioteca di Poggibonsi

Una nuova iniziativa di promozione della lettura sta per prendere il via alla biblioteca comunale Gaetano Pieraccini. Si tratta di un biblioquiz a premi dal titolo “Più leggi….più vinci”. “Una nuova idea della nostra biblioteca che non si ferma mai e mette in campo sempre nuove occasioni per incentivare la pratica della lettura e sottolinearne l’importanza – dice l’assessore alla cultura Nicola Berti - In questo caso l’idea si sviluppa attraverso i canali social della biblioteca, in particolare instagram e si realizza grazie alla collaborazione di tre librerie di Poggibonsi, che ringraziamo per la loro consueta disponibilità ad accompagnarci in questo percorso continuo che punta a promuovere la lettura, i libri, la cultura e gli spazi di crescita e di formazione ”.

In cosa consiste “Più leggi….più vinci”.

Il biblioquiz uscirà ogni sabato alle 12, dal 22 ottobre al 10 dicembre. Partecipare è molto semplice e non occorre essere iscritti alla biblioteca. Sarà sufficiente rispondere a quattro domande su un libro classico o di grande successo che verrà proposto regolarmente nella story instagram del sabato.

Le risposte giuste saranno immediatamente visibili. Al termine dell’iniziativa saranno sommate le risposte corrette di ogni singolo partecipante e verrà stilata la classifica finale. I primi tre avranno in premio un bonus di diversa entità in base alla classifica destinato all’acquisto di libri spendibile nella libreria abbinata al premio. I bonus libri sono messi a disposizione dalle libreria Mondadori (primo classificato), dalla libreria Bistrot Olivia (secondo classificato), dalla libreria Arcobaleno (terzo classificato).

La premiazione è prevista nel pomeriggio di martedì 20 dicembre presso la biblioteca.

