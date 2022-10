Sacchi di Sabbia e Match di improvvisazione, gli spettacoli del week end al Politeama

Saranno due gli spettacoli teatrali del week end al Politeama di Poggibonsi nell’ambito del cartellone di segno contemporaneo “Discipline(s)”.

Venerdì 14 ottobre, alle 21.15 in sala Set, i Sacchi di Sabbia e Massimo Grigò con “La commedia più antica del mondo”, mentre domenica 16 alle 21.00, sempre in sala Set ci saranno i match di improvvisazione teatrale “Poggibonsi vs Firenze” di Ares Teatro e TopiDalmata.

La commedia più antica del mondo, con I Sacchi di sabbia/Massimo Grigò, è un discorso su Gli Acarnesi di Aristofane, de I Sacchi di Sabbia con la collaborazione di Francesco Morosi

con Massimo Grigò Produzione I Sacchi di Sabbia con il sostegno della Regione Toscana.

È la storia di Diceopoli, il contadino che, stufo della guerra, stipula con Sparta una pace personale, fondando una sua polis alternativa. A distanza di 2500 anni, la commedia continua a porci delle domande fondamentali: il mondo è marcio? E se sì, si può rifondarlo, immaginarne uno nuovo? Si può essere al tempo stesso grandi umanisti e insolenti, eleganti e osceni, anarchici e civili? Si può amare il proprio pubblico e al tempo stesso insolentirlo beffardamente?

Massimo Grigò, qui calato nei panni di un brillante accademico, proverà a rispondere, nell’unica maniera possibile: continuare ad interrogare questo antico gioiello comico.

I biglietti (ingressi € 10 intero - ridotto under 35 e soci coop, timbre, scintilla - ridotto studenti Liceo € 5) saranno acquistabili la sera dello spettacolo al Teatro Politeama. Lo spettacolo è organizzato da Fondazione Elsa in collaborazione con il Liceo Volta.

I match tornano al Politeama dopo il successo dei mesi scorsi. Nati in Canada nel 1977, sono appuntamenti ogni volta diversi e irripetibili che si costruiscono sul momento grazie alla collaborazione tra il pubblico e gli artisti. In gioco la creatività, la fantasia e la prontezza di spirito di artisti, che sulla scena sono allo stesso tempo attori, autori, registi. Durante lo spettacolo, dopo la lettura del tema, le squadre hanno soltanto 20 secondi di tempo per trovare un’idea di partenza e lanciarsi nella “sfida”. Alla fine di ogni improvvisazione l’arbitro può segnalare dei “falli”. Il pubblico suggerisce dei temi all’arbitro, vota dopo ogni improvvisazione per l’una o per l’altra squadra decretando poi la vittoria finale.

I biglietti (10 euro intero, 8 euro ridotto per soci Ass. La Scintilla, over 65, under 35) possono essere acquistati presso il Teatro Politeama.

Evento organizzato da Fondazione Elsa in collaborazione con Topidalmata, AresTeatro, Ass. La Scintilla.

Gli spettacoli fanno parte del cartellone di contemporaneo Discipline(s) con il contributo MIC..

Informazioni su tutti gli appuntamenti al Teatro Politeama su www.politeama.info o telefonando al numero 0577-983067 int. 3.

Fonte: Ufficio Stampa