Sfuriata dell'ex compagno a Pisa, interviene la polizia

Erano separati da 4 mesi ma quando ha scoperto che la ex compagna aveva una nuova frequentazione ha dato in escandescenza, offendendola e spingendola senza però ferirla. I poliziotti sono intervenuti in un quartiere a Nord di Pisa. La donna ha rifiutato le cure mediche e l’avvio del codice rosa con l’accompagnamento in una struttura protetta, asserendo di sentirsi tranquilla nella propria abitazione dove vive con altri stretti congiunti, aggiungendo che era la prima volta che l’uomo si comportava così- La donna è stata invitata dai poliziotti ad adottare tutte le cautele del caso, compreso il chiamare il 112 NUE per ogni necessità emergente.