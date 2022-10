Sveglia il paese con le bombe carta, in casa nasconde una serra di marijuana

Aveva terrorizzato i vicini con fuochi d'artificio e bombe carta nel cuore della notte. I carabinieri hanno arrestato a Poggio a Caiano un 35enne che ha tenuto sveglio l'intero borgo mediceo. I carabinieri nella perquisizione in casa hanno trovato anche altro esplosivo e pure una serra per la coltivazione della marijuana. Trovati libri sul tema, luci per riscaldare l'ambiente, fertilizzanti per aiutare la crescita e già pronta per l'uso, 600 grammi di stupefacente. Il 35enne è stato portato al carcere di Prato.

“L’intervento tempestivo delle nostre Forze dell’Ordine ha permesso di scongiurare il peggio. Non posso che ringraziare e congratularmi con i carabinieri di Poggio a Caiano e con il comandante della stazione, il maresciallo Stefano Massimino che con un’indagine precisa e mirata sono riusciti a individuare e arrestare l’uomo che da giorni terrorizzava il territorio con esplosioni capaci di creare veri e propri crateri nel terreno, e che poi si è scoperto anche coltivare droga nella propria abitazione. Non voglio neppure immaginare cosa sarebbe potuto accadere senza il loro intervento” così il sindaco di Poggio a Caiano, Francesco Puggelli, esprimendo piena soddisfazione e gratitudine per l’operazione condotta dagli uomini dell’Arma di Poggio a Caiano guidata dal maresciallo Stefano Massimino.

“L’attrezzatura ritrovata in casa dell’uomo – ha aggiunto Puggelli – è risultata essere un vero e proprio arsenale. La tempestività e la discrezione con cui i carabinieri hanno condotto le indagini hanno permesso di assicurarlo alla giustizia in tempi brevissimi. Questa operazione è l’ennesima conferma (semmai ce ne fosse stato bisogno) di quanto sia costante il presidio sul territorio da parte delle nostre forze dell’ordine, sempre presenti e vigili nella massima discrezione.

La discrezione infatti per la buona riuscita di indagini delicate nelle quali c’è in ballo la pubblica sicurezza, è fondamentale. Altrettanto fondamentale è la collaborazione con l’amministrazione e la cittadinanza stessa: segnalazioni precise e puntuali, quando non si limitano ad una lamentala sui sui social network come purtroppo spesso avviene, se indirizzate subito alle forze dell’ordine possono dare un prezioso contributo al successo di operazioni come questa”.

Soddisfazione e gratitudine è stata manifestata anche dal vice sindaco di Poggio a Caiano Giacomo Mari: “Non possiamo che ringraziare il maresciallo Massimino e gli uomini della stazione di Poggio per questa brillante operazione. Come amministrazione fin dal verificarsi delle prime esplosioni ci siamo messi a disposizione delle forze dell’ordine affidandoci alla grande competenza e professionalità degli uomini della nostra stazione locale. Da parte nostra ci sarà sempre piena collaborazione, nel rispetto dei ruoli, condividendo con le nostre forze dell’ordine la comune volontà di tutelare la nostra comunità, ciascuno per la propria competenza”.