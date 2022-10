Torna a Firenze lo sportello legale: due sedi nei Quartieri 2 e 4

Grazie alla collaborazione tra l’Ordine degli Avvocati di Firenze e il Comune, dal 20 ottobre torna lo sportello di informazione e orientamento legale. Ha lo scopo di offrire ai residenti del Comune di Firenze un servizio di informazione e orientamento legale sulle seguenti tematiche: tutela della persona, eredità e successioni, casa e famiglia.

Due le sedi: Villa Vogel, presso la sede del Quartiere 4, via delle Torri 23; Villa Arrivabene, presso la sede del Quartiere 2, piazza Alberti 1/a.

Il servizio è gratuito e si svolge ogni giovedì dalle 14.30 alle 16.30, su appuntamento da fissare, tramite contatto telefonico ai numeri 055/2767120 - 055/2767147 (per il Q4) e 055/2767837-055/2767839 (per il Q2) chiamando tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 17.00, compilando il modulo, disponibile sulla rete civica, e inviandolo alle seguenti mail: urp.quartiere4@comune.fi.it (per il Q4) e urp.quartiere2@comune.fi.it (per il Q2).

Nel momento in cui si chiede l’appuntamento sarà necessario comunicare il nome (senza il cognome) e per quale tematica si richiede (a scelta tra tutela della persona, eredità e successioni, casa e famiglia), oltre ad un recapito telefonico.

"Siamo lieti di poter dare ufficialmente avvio a questo servizio di primo orientamento legale nel primario interesse della cittadinanza e ringraziamo il Comune di Firenze, il Quartiere 2 ed il Quartiere 4 per aver collaborato con l’Ordine rendendo possibile l’apertura di due sportelli – ha dichiarato il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze Giampiero Cassi – e con questa operazione si riattiva lo sportello del cittadino, che già esisteva, dopo un periodo di "fermo" migliorando peraltro il servizio visto che si passa da uno a due sportelli (nel Q2 e nel Q4) facilitando così, anche per la loro collocazione, l’accesso della cittadinanza".

"Grande è la soddisfazione per l’apertura dello sportello legale – dichiarano i presidenti dei Quartieri 2 Michele Pierguidi e 4 Mirko Dormentoni – nelle nostre due sedi, frutto della proficua collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Firenze. È un servizio gratuito in grado di aiutare davvero i cittadini in un primo orientamento legale su temi primari della vita quotidiana, come la tutela della persona, le eredità, la casa e la famiglia. È anche da queste iniziative di ascolto e sostegno concreto che si crea o si rafforza la vicinanza delle istituzioni con la Comunità".

Fonte: Ufficio stampa