Un affresco dal vivo di Luigi Viti: l'evento a San Miniato

Una mostra importante, quella di Luigi Viti all’Orcio d’Oro (via Augusto Conti 48, San Miniato), che ha attirato moltissime persone, esperti d’arte, ma anche persone comuni, attratte da un’arte che ha attraversato i secoli.

Le grandi opere che rappresentano la morte e la deposizione di Cristo, ma anche quelle piccole, in genere dedicate alle immagini della campagna, con gli animali e le scene della cultura contadina, possono sembrare antiche – qualcuno direbbe “datate” -, ma non è così. È quello che ha spiegato Leonardo Giovanni Terreni, il figlio del grande Gino Terreni, un pittore e scultore, che ha tra l’altro punteggiato con le sue opere molte delle piazze del territorio: “Nella civiltà contadina – ha detto Terreni – le ore e il lavoro sono scanditi dalla fede, anche le pause sono momenti di riposo, ma anche di preghiera. Qualcosa che si è perso, ma che ha ancora un grande fascino”.

Viti ha appreso dai suoi maestri (Gino Terreni in primis), tutte le tecniche dell’artista, dalla pittura fino all’incisione, dal mosaico all’affresco. La mostra di San Miniato ne è un importante esempio, ci sono opere eseguite con tutte le tecniche, anche quelle meno usate, come la xilografia o appunto l’affresco. Anche per la curiosità suscitata con questo suo sapere, che è arte, ma anche altissimo artigianato, Viti eseguirà un affresco dal vivo, a partire da sabato 15 ottobre alle 15.

Come si sa l’affresco si esegue in sessioni che durano un massimo di otto ore, e in questo caso – trattandosi di una superfice limitata – ce ne vorranno 4 o 5. In qualsiasi momento del pomeriggio di sabato, sarà possibile assistere all’esecuzione di un’opera di notevole valore artistico, che in pochi sanno ancora eseguire, secondo le antiche regole, che partono dalla predisposizione del muro e vanno avanti con l’esecuzione a fresco, cioè a muro appena intonacato, che una volta arrivato all’essicazione, resterà impresso nella parete stessa, anche per centinaia di anni.

Qualcosa di affascinante, senza dubbio da vedere e, naturalmente ammirare.