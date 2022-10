Volontari di valore, la 5a edizione del progetto di Crédit Agricole Italia e Legambiente

Si è conclusa con successo la quinta edizione di “Volontari di valore”,il progetto di volontariato aziendale ideato e organizzato da Crédit Agricole Italia in collaborazione con Legambiente, che ha come obiettivo quello di favorire la partecipazione attiva dei colleghi alla vita delle comunità locali. Parchi, spiagge, centri storici e spazi pubblici di 12cittàin tutta Italia sono stati riportati alla loro originaria bellezzagrazieal lavoro di squadra e alla cura del territorio dei colleghi del Gruppo.

Sono così stati raccolti complessivamente oltre 400kg di rifiuti indifferenziati, quasi 180kg di plastica e vetro, oltre 100kg di rifiuti ingombranti, 14 kg dicartaecirca4kg di mozziconi di sigarette(corrispondenti a più di 245.000 pezzi). Le attività di riqualificazione e pulizia hanno visto i colleghi del Gruppo ingaggiati in sfide e percorsi in bicicletta e hanno coinvolto nello specifico: la ciclabile di Via Tirano a Milano, la ciclabile del sentiero Valtellina a Sondrio, il Parco delle Cascine a Firenze, il Parco la Mandria di Torino,la pista ciclabile e le zone limitrofe alla sede del Crédit Agricole Green Life di Parma, le aree verdi nei pressi di Piazza Marconi di Piacenza e il Parco urbano dell’Ippodromo di Cesena.

A Roma, Catania e La Spezia sono state pulite rispettivamente la pista ciclabile del quartiere Ponte Mammolo, la ciclabile da Largo Bordighera a Villa Pacini e la foce del fiume Magra a Fiumaretta di Ameglia. Infine, a Padovagli interventi hanno interessato il parco Roncajette mentre a Pordenone l’attività si è svolta da ponte Adamo ed Eva a Parco Reghena.“Volontari di valore” rientra nelprogramma di responsabilità sociale di Crédit Agricole in Italia, un percorso di sensibilizzazion eche posiziona la tutela dell’ambiente e le politiche di eco-sostenibilità al centro della sua identità di Gruppo