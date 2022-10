Vuole scipparle la borsa in scooter e poi le dà un calcio, indagini a Firenze

Tentata rapina ai danni di una giovane. Doveva essere uno scippo, ma una giovane è stata poi colpita da un calcio dal malvivente. Il fatto è accaduto all'una di notte sulle strisce pendonali di via Fratelli Rosselli a Firenze. Un uomo con il casco a bordo di uno scooter ha afferrato la borsa della donna, la quale si è opposta e per tutta risposta è stata colpita, riportando un lieve ematoma. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per individuare l’autore.