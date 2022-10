Wikimedia: la Toscana leader in Italia nella mappatura dei beni culturali

La commissione Istruzione e cultura del Consiglio regionale, presieduta da Cristina Giachi, si è riunita oggi, 13 ottobre, con all’ordine del giorno l’audizione dell’associazione Wikimedia Italia sulla tematica della conoscenza libera e dei suoi sviluppi futuri.

Un’importante occasione di confronto per la miglior fruizione possibile dei contenuti e il giusto equilibrio con la normativa che regola i diritti d’autore sulle immagini dei beni culturali apprezzata dalla presidente Cristina Giachi che ha aggiunto: “Non stupisce che la Toscana sia una regione leader nella quantità e qualità dei dati condivisi sul patrimonio culturale, la ricchezza del nostro patrimonio, e la qualità del lavoro che si fa nelle istituzioni, nelle sovrintendenze, e nelle associazioni sono alla base di questo importante risultato che ci rende orgogliosi”.

I rappresentati di Wikimedia hanno evidenziato come la rete di volontari sia particolarmente attiva e numerosa in Toscana, soprattutto nel nord del territorio regionale. Un’opera di mappatura costante che ha dato grandi risultati, ma che va rafforzata ogni giorno. Alessandro Marchetti parlando a nome dell’associazione ha spiegato come “a livello italiano, la percentuale dei beni mappati dal ministero della Cultura non superi il 20 per cento”. Aggiungendo che “sia stato fatto un ottimo lavoro con l’assessorato regionale alla Cultura per le biblioteche e i memoriali di guerra”. “Il problema per il presente e per il futuro - ha concluso - è la legislazione molto rigida che riguarda l’autorizzazione a fotografare i beni culturali”.

L’audizione è terminata con l’impegno da parte di Wikimedia Italia di formalizzare una serie di richieste alla commissione per migliorare la fruizione delle immagini dei beni culturali di proprietà non solo della Regione, ma di Comuni e privati.

Fonte: Regione Toscana