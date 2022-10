Camminata a Santa Croce per l'Ottobre Rosa

In occasione di Ottobre Rosa, il mese internazionale dedicato alla prevenzione del tumore al seno, il Comune di Santa Croce sull’Arno e l’associazione onlus Astro, con la collaborazione della Polisportiva Spensierati, organizza per sabato 22 ottobre, “Ottobre Rosa: prevenire per sconfiggere”, camminata non competitiva aperta a tutta la popolazione che si svolgerà per le strade del paese con partenza prevista alle ore 10.00 da Piazza del Popolo.

La camminata si snoderà lungo un percorso cittadino che toccherà tutti i luoghi di maggior visibilità e aggregazione del Comune e sarà indicato da una segnaletica appositamente realizzata con fiocchi rosa, simbolo dell’iniziativa.

Inoltre, sempre a supporto della campagna di prevenzione, le luci di Piazza Garibaldi si tingeranno di rosa tutte le sere da stasera fino al 23 ottobre.

All’interno della Biblioteca Comunale “Adrio Puccini” sarà infine allestito un apposito spazio in cui poter trovare una selezione di libri a disposizione di tutti gli utenti, dedicata proprio al tema della prevenzione del tumore al seno.

“Quello della prevenzione del tumore al seno è un aspetto delicato della salute di tutte le donne che come Amministrazione Comunale intendiamo da sempre supportare e favorire” sostiene la Sindaca Giulia Deidda che continua “attraverso queste iniziative quindi cerchiamo di sensibilizzare un pubblico più ampio possibile verso questo tema che, proprio grazie ai progressi della scienza e alla sensibilizzazione di iniziative come questa, negli ultimi anni ha visto enormi miglioramenti che ci convincono sempre più a continuare su questa strada”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno