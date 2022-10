Completata la riasfaltatura, riapre via Pacini. Proseguono i lavori sui lastricati di via San Pietro

Si concluderanno questa sera, così come previsto, i lavori di risanamento e bitumatura di via Pacini. In fase di completamento anche il primo intervento sui lastricati di via San Pietro, nel tratto da via Pacini a vicolo del Rondinello, dove il piano viabile è stato regolarmente ripristinato. Dunque, domani, sabato 15 ottobre, sarà possibile tornare a percorrere regolarmente via Pacini e le strade limitrofe, ad eccezione di via San Pietro, dove la sistemazione ai lastricati andrà avanti per tutta la prossima settimana, dal 17 al 22 ottobre, dando così continuità al cantiere installato nei giorni scorsi, per eseguire la necessaria manutenzione in altre aree che maggiormente necessitano di regolarizzazione del piano viabile.

Il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale su via Pacini è previsto per lunedì 17 e martedì 18 ottobre, dalle 8 alle 18, giornate in cui sarà in vigore il divieto di sosta, con rimozione forzata, per permettere la tracciatura sulla pavimentazione appena rifatta.

Visto il buon esito del primo intervento, quindi, lunedì 17 ottobre proseguiranno i lavori di ripristino dei lastricati di via San Pietro, affidati dal Comune, tramite l’accordo quadro, al Gruppo Le Mura di Pistoia. In questa seconda fase sarà coinvolto nei lavori il tratto che va da via Pacini a vicolo dei Pazzi, grosso modo all’altezza della mensa diocesana.

Durante l’intervento in via San Pietro sono previste modifiche alla viabilità.

Nel dettaglio, dal 17 al 22 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti: in via San Pietro (nel tratto tra via Pacini e vicolo dei Pazzi) saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito a tutti i veicoli, compresi i bus di linea TPL, consentendo il transito, ad esclusione dei veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, sui percorsi alternativi individuati attraverso via Palestro, via Santo Stefano, via dei Baldi, via Corilla oppure via Palestro, via Santo Stefano, vicolo dei Pazzi, secondo le fasi delle lavorazioni.

In vicolo del Rondinino sarà vietato il transito a tutti i veicoli. In via Pacini, all’intersezione con via San Bartolomeo, sarà istituita la direzione obbligatoria a sinistra per tutti i veicoli non autorizzati alla ZTL aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa