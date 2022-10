Cosa bolle in pentola in Sezione Ragazzi? Baby m-assaggi, letture animate, sotto i baffi e pure a zonzo

La biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli piace davvero a tutti e ogni settimana in Sezione Ragazzi le attività per un target 0-14 anni sono davvero tante e divertenti. C’è spazio anche per gli adulti, amanti dell’uncinetto e dei lavori ai ferri con il gruppo delle sferruzzanti che ogni lunedì pomeriggio si ritrovano in biblioteca. Gli incontri sono su prenotazione.

La nuova settimana proporrà i Baby m-assaggi per i piccolini, le letture nella suggestiva Torre del Racconto, le storie lette sotto i baffi e quelle che faranno un giro intorno al mondo ‘a zonzo’, l’esperienza unica di Bimbimbiblio tutta da scoprire.



Ecco il programma della settimana: lunedì 17 ottobre alle 15.30 un nuovo appuntamento con “Sferruzza, Sferruzza” e le super creative Sferruzzanti, nei locali della biblioteca. Tanti consigli sulla maglia, sull’uncinetto e su tutto l’universo del “ferri e filo”. Per partecipare è necessario prenotarsi. Sempre lunedì 17 ottobre ma alle 17 Baby m-assaggi di lettura ad alta voce per i più piccoli. Un’occasione per stare insieme a mamma o papà e giocare in compagnia dei libri più belli della biblioteca. (18-36 mesi - su prenotazione). Martedì 18 ottobre alle 17 L'Ora del Racconto proporrà “Dov'è finita la carta igienica?” Sapete a cosa serve la carta igienica? Se non siete proprio così sicuri partecipate e insieme alla bibliotecaria Antonella e alle storie dei libri della biblioteca lo scoprirete. Età 3-7 anni senza prenotazione. Giovedì 20 ottobre alle 17 l’appuntamento è con Leggere sotto i baffi. Letture, musica e dintorni. Chi è che leggerà le storie? Il bibliotecario coi baffi accompagnato dai suoi strani strumenti musicali. Da scoprire se ce li avrà davvero i baffi? O forse no…(6-10 anni). Sabato 22 ottobre alle 10 e alle 11 spazio a Ti regalo un giorno da bibliotecario, Bimbimbiblio, per vivere un momento magico, essere bibliotecario per un giorno. Per partecipare serve la prenotazione. (7-10 anni). Sabato 22 ottobre ma alle 17 A zonzo per il mondo “Have fun with English!”: un ciclo di incontri che permetterà ai piccoli partecipanti di scoprire nuove sonorità linguistiche attraverso letture animate e divertenti attività ludiche. Questo mese alla scoperta della lingua inglese e quanto English is fun! (5-7 anni su prenotazione).



Inoltre, sabato 22 ottobre 2022, alle 17.30, il cenacolo degli Agostiniani, in via dei Neri, 15, ospiterà un nuovo appuntamento di 'Empolichescrive' con Stefano Romagnoli e il suo libro intitolato “Contadini, fiascaie, guardie e sacerdoti, vita e società nella Toscana centrale fra Ottocento e Novecento”, Casa Editrice goWare, 2022. Dialogheranno con l’autore Mario Mancini, co-fondatore di goWare e Lorenzo Ancillotti, archivio storico della SS.Collegiata di Empoli. Letture a cura di Chiara Arrighi, Editor goWare,



LE VETRINE - La vetrina principale della biblioteca “Libri alla finestra” sarà dedicata a partire dalla prossima settimana alla castagna, ai funghi e ai frutti dell’autunno. Tanti libri e film a tema. Mentre la vetrina della Sezione Ragazzi sarà allestita con libri selezionati dai piccoli ‘bimbimbiblio’ dal titolo ‘La scienza. Tra flora e fauna’.



ORARI SEZIONE RAGAZZI e BIBLIOTECA - Sezione ragazzi da lunedì a venerdì 10-19 e sabato 9-13 e 16-20 mentre per la Sezione generale della biblioteca da lunedì a venerdì 9-20 e sabato 9-13 e 16-20.



Per prenotarsi alle iniziative: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, 0571 757873.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa