Mama's Hearts in azione a Empoli: le mamme manifestano contro la guerra

Le mamme manifestano a Empoli per la pace e contro la guerra. Domenica 16 ottobre dalle 10 alle 12 in piazza della Vittoria si riunirà il gruppo 'Mama's hearts', con l'intento di dare un segnale alla situazione geopolitica attuale.

Il conflitto in Ucraina è l'argomento caldo del momento e questo gruppo di madri (empolesi e non) ha deciso di far sentire la propria voce.

"Noi mamme dobbiamo insorgere, dobbiamo preoccuparci degli aspetti giornalieri del futuro dei nostri figli. Dobbiamo far sentire l'amore delle mamme per fermare questa folle guerra" dice Sara, una delle mamme fondatrici del gruppo e dell'evento.