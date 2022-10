"Ho ammazzato mia mamma": 48enne confessa l'omicidio al telefono

Un 48enne di Subbiano ha ucciso la madre di 85 anni in una villetta di Subbiano, nella provincia aretina dove i due vivevano, e poi ha confessato l'omicidio ai carabinieri. Pare che la donna sia stata picchiata fino alla morte, durante una lite finita in tragedia. Il fatto è avvenuto attorno alla mezzanotte, orario in cui è arrivata la chiamata al 112 per chiedere l'arrivo delle forze dell'ordine: "Ho ammazzato mia mamma, venite". Il 48enne sarebbe noto per problemi di dipendenza: prima è stato condotto in ospedale e poi nella caserma dei carabinieri.