Il centro giovani di Avane finisce su Rai 3

Ieri giovedì 13 ottobre alle 16 una troupe della Rai ha fatto visita al Centro giovani di Avane per raccontare la sua realtà.

Dopo un giro nel quartiere per raccontare la storia del centro giovani e la sua comunità che lo circonda, i giornalisti si sono soffermati nell'intervistare i giovani ragazzi del centro e non solo.

Per l'occasione è stata organizzata una partita speciale del calcio sociale nel campo Social Street costruito dai ragazzi all'interno della vela.

Grande soddisfazione per il centro per i ragazzi e per tutta la città di Empoli avere la televisione più importante d'Italia a raccontare i nostri progetti.

Il centro giovani è un progetto finanziato dal Comune di Empoli gestito dalla cooperativa Il piccolo principe e sostenuto anche da Oxfam Italia e proprio con loro siamo riusciti a far venire la tv nel nostro centro, un Grazie veramente grande a tutti.

La puntata sarà trasmessa su Rai 3 domenica 13 novembre alle 10.30, durante uno spazio dedicato appositamente alle iniziative sociali.