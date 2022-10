Il Consiglio comunale di Empoli si riunisce: i punti all'ordine del giorno

Il Consiglio Comunale di Empoli si riunirà il prossimo martedì 18 ottobre a partire dalle 18.30, nella sala al primo piano di via Giuseppe del Papa, 41, con eventuale prosecuzione alle 21. I lavori consiliari potranno essere seguiti anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1.Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio.

2.Deliberazione di approvazione dell’operazione Multiutility per la creazione di una holding di servizi della Toscana. Approvazione modifiche statutarie in Alia Servizi Ambientali S.p.A. (“Alia”). Approvazione fusione per incorporazione di Consiag S.p.A., Acqua Toscana S.p.A. e Publiservizi S.p.A. in Alia. Approvazione patto parasociale tra soci pubblici. Costituzione di una holding pubblica pluripartecipata per la gestione delle partecipazioni so-cietarie in Multiutility (“Holding Toscana”) e approvazione del relativo statuto. Conferimento del ramo operativo di Alia in una società di nuova costituzione. Aumenti di capitale riservati ad altri soggetti pubblici. quotazione in borsa di Multiutility.

3.Ratifica delibera di Giunta n. 166 del 14/09/2022 avente per oggetto: Bilancio di Previsione 2022-2024 - approvazione variazioni assunte con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza.

4.Variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2024 e attivazione nuovo indebitamento.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa