L’Abc Solettificio Manetti torna al PalaBetti per ospitare il Dany Basket Quarrata

Altra sfida di cartello per l’Abc Solettificio Manetti. Esaurita l’adrenalina della vittoria ai danni dell’Olimpia Legnaia, arrivata dopo due overtime, i ragazzi di coach Walter Angiolini tornano al PalaBetti per un match altrettanto ostico: sabato alle ore 21 arriva il Dany Basket Quarrata per la terza giornata del girone di andata (arbitri Fabiani di Livorno, Posarelli di Grosseto).

Una gara che si prospetta assolutamente impegnativa contro una formazione che può contare su un roster di esperienza e talento. Sotto la guida di coach Alberto Tonfoni, ex Lucca e Montecatini, con trascorsi anche a Montale e Altopascio, il team pistoiese si affida ad un reparto esterni in cui spiccano il regista empolese Balducci e le guardie Francesco Regoli e Fabio Riccio, ai quali si affianca un pacchetto lunghi che può contare sulle doti tecniche e fisiche dell’altro ex Use Falaschi e dei vari Ianuale, Agnoloni e Federico Regoli. Una squadra che nelle prime due uscite ha collezionato una vittoria ed una sconfitta, rispettivamente con Arezzo nell’ultimo turno casalingo (90-63 il finale al PalaMelo) e sul parquet di Prato all’esordio (78-71).

Una sfida nella quale l’Abc dovrà riuscire a trovare, fin dalla palla a due, quelle certezze in troppi frangenti mancate a Legnaia, le stesse sulle quali è stata costruita la vittoria di sette giorni fa nel secondo overtime. Perchè contro una squadra dal talento di Quarrata, serviranno quaranta minuti di assoluta intensità per cercare di portare a casa il terzo acuto stagionale.