Servizi demografici San Miniato, sperimentato l'orario continuato col sabato chiuso

Dalla settimana del 24 ottobre prende il via la sperimentazione del nuovo orario dei servizi demografici di San Miniato Basso, con la chiusura il sabato mattina e l'attivazione dell'orario continuato nei giorni di martedì e giovedì (9.00 - 17.00).

"Da una valutazione del numero di pratiche e atti rilasciati dagli uffici e sulla base di alcune necessità che abbiamo riscontrato nell'accesso dei cittadini, abbiamo deciso di far partire, in via sperimentale, la chiusura del sabato mattina, andando a potenziare l'orario nei due giorni di aperture pomeridiane - spiega il sindaco Simone Giglioli -. Il nuovo orario sarà in vigore a partire dal 24 ottobre e ci consentirà di avere un'ora in più di apertura al pubblico, un servizio che vogliamo offrire per cercare di andare incontro alle esigenze che ci hanno segnalato i cittadini, considerando anche che molti certificati e pratiche possono essere fatti direttamente on line, tramite Spid".

Il nuovo orario sarà quindi lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-13.00 mentre martedì e giovedì 9.00-17.00. Sabato chiuso.

"Questa sperimentazione andrà avanti fino al 31 dicembre - dichiara ancora il sindaco -, verso la metà del mese faremo un punto per capire l'effettiva efficacia di questa modifica e poi decideremo se estenderla anche al 2023".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa