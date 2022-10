Si incontrano mondo del lavoro e le migliori risorse umane: torna 'Jobfair'

Torna in presenza JOBFair, per la decima edizione in programma mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, e si conferma l’occasione privilegiata di incontro tra il mondo del lavoro e le migliori risorse umane, in procinto di terminare il percorso accademico presso una delle sei Scuole universitarie superiori in Italia: Sant’Anna, Normale, IUSS Pavia, IMT Alti Studi Lucca, Gran Sasso Science Institute, L’Aquila, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Trieste. Anche per questa occasione, la partecipazione è stata estesa a studentesse e studenti selezionati dalla Scuola Superiore di Catania, dalla Conferenza dei Collegi Universitari Italiani di Merito e dalla Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova. Nata nel 2014 per iniziativa della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, all’edizione autunnale di JOBFair si attendono oltre 200 tra allievi e allieve, ex allievi ed ex allieve provenienti da tutta Italia con circa 1000 colloqui individuali già in agenda.

JOBFair continua a presentarsi come un evento unico che coinvolge le sei Scuole universitarie superiori italiane, eterogenee per dimensioni e per interessi disciplinari, per storia e per collocazione territoriale, eppure unite da un obiettivo condiviso: avvicinarsi al mondo del lavoro per creare un ponte tra la formazione di eccellenza, la ricerca e le migliori imprese e organizzazioni, in grado di valorizzare le competenze specialistiche e contribuire allo sviluppo del tessuto imprenditoriale ed economico italiano.

L’agenda della prima giornata di JOBFair, mercoledì 19 ottobre, vede i saluti istituzionali in apertura, alle ore 12.00 presso l’aula magna della Scuola Superiore Sant’Anna; seguono le presentazioni delle aziende che sostengono la manifestazione come sponsor principali, Bending Spoons, Chiesi Farmaceutici, EssilorLuxottica, Generali, Inpeco, Lifesciences Consultants, McKinsey & Company, Marvel, MMI, e STMicroelectronics. La nuova edizione di JOBFair prevede una novità: i colloqui individuali di allieve ed allievi, frutto dell’incontro tra domanda e offerta gestita da una piattaforma di matching, sono programmati già dal primo giorno dell’evento, mercoledì 19 ottobre, e proseguono anche nel giorno successivo, giovedì 20 ottobre.

Hanno dato la propria adesione alla decima edizione di JOBFair: 3DNexTech, Abb E-mobility, Accelerat, Accenture, Acque, A.T. Kearney Italia, Angelini Pharma, Apparound, Ascom, AVR, Bending Spoons, Capgemini, Cattaneo Zanetto & Co., Cerved Group, Chiesi Farmaceutici, Chiomenti, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Llp, Co&So, Dedagroup, Dedalus, Develer, Enel, Engineering, Eni, Ergo, EssilorLuxottica, Facile.it, Fondazione EY Italia, Fondazione Laviosa, Garmin Italy Technologies, Generali, GPI Spa, Hyntelo, Horsa, IDS Ingegneria Dei Sistemi, Inpeco Sa, Intesa Sanpaolo, Invitalia, ION Group, KPMG, Leonardo, Lidl, Lifesciences Consultants, Mckinsey & Company, Marvell, Mediobanca, MMI, NetResults, Oliver Wyman, Poste Italiane, Prensilia, Prometeia, QI4M, RJC Soft, Saint-Gobain, Sammontana, Simon-Kucher & Partners, STMicroelectronics.

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna