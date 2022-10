Sono quattro i convocati dell’Abc Castelfiorentino agli allenamenti della Selezione Regionale 2008

Proseguono le soddisfazioni in casa Abc Castelfiorentino con ben quattro atleti gialloblu che proseguono il loro percorso nella Selezione Regionale 2008. Si tratta di Samuele Agbegninou, Francesco Borghesi, Jonathan Bufalini e Federico Zecchi che, su indicazione del Responsabile Tecnico Territoriale Massimo Chiarello, e degli allenatori della selezione Tommy Regoli e Alessandro Gemmi, sono stati convocati per l’allenamento in programma martedì 25 ottobre, dalle ore 15 alle 17, presso il palazzetto Bastia in via Marco Mistacchi a Livorno.

I quattro gialloblu fanno parte della rosa dei 24 atleti che stanno proseguendo l’avventura nella Selezione Toscana. A Samuele, Francesco, Jonathan e Federico i complimenti della società.