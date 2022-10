Use Rosa Scotti, ed è subito derby: arriva in casa Pf Firenze

La prima in casa è subito col botto. A far visita domenica alla Scotti che si presenta al suo pubblico sarà infatti la Pf Firenze (palla a due ore 18, arbitri Chiarugi di Pontedera e Mariotti di Cascina) in un derby che promette bene sia in termini di pubblico che di spettacolo in campo. “E’ un derby inedito – attacca coach Alessio Cioni – contro una squadra che l’anno scorso ha chiuso questo campionato al quarto posto e che ha mantenuto l’ossatura aggiungendo due giocatrici italiane importanti che allungano il roster alzandone il livello qualitativo. Oltre a questo ha cambiato una straniera in corsa aggiungendo Fegue che è giocatrice molto importante per la categoria con caratteristiche tecniche direi anche uniche. E’ una lunga che dentro l’area ai fa sentire e che da una dimensione interna al gioco della squadra e la rende diversa da quella che abbiamo affrontato in amichevole questa estate”. “Contro questo avversario rodato e che si conosce bene – prosegue – ci aspetta una gara difficile, un test importante per farci capire a che livello siamo in questo momento. Aspettiamo così con curiosità questa partita e siamo certi che anche il pubblico ci darà una grossa mano per arrivare alla vittoria”.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale ufficiale Youtube dell’Use Basket.