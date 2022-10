Si sposano e donano 100 alberi alla comunità di Vicopisano

"La vera felicità è condivisione", dicono Mirko Palazzetti e Vanessa Noirjean di Vicopisano. In occasione del loro recente matrimonio hanno, infatti, donato alla loro comunità ben 100 alberi e la storia non termina certo qui. Alla cerimonia hanno consegnato agli ospiti un biglietto dal titolo "Un Albero per invitato" in cui hanno scritto, tra l'altro: "questa giornata non finisce qui, è solo l'inizio di un percorso meraviglioso percorso di vita. Ognuno di voi fa in qualche modo parte di questo nostro percorso, ecco perché abbiamo deciso di realizzare un progetto importante e di avervi come collaboratori. Con il patrocinio del Comune di Vicopisano abbiamo deciso di piantare un albero per ogni invitato...". Vanessa e Mirko davano poi indicazioni su come avrebbero realizzato questa loro splendida idea, dopo aver acquistato gli alberi.

E la mattina di sabato 15 ottobre il progetto da sogno è diventato realtà, grazie agli sposi e agli amici e invitati, prima di tutto, alla collaborazione dell'Amministrazione, del Consorzio 1 Toscana Nord, presente con l'ingegner Lorenzo Fontana del Consorzio 1 Toscana Nord e altri suoi operatori, ad Arnera e a Giacomo Conti del B&B Villa Fiona.

"È stata una vera festa _ dicono il Sindaco Matteo Ferrucci e l'Assessore alle Politiche Giovanili, Juri Filippi _ molto partecipata, con tantissime persone contente di mettere in atto questa meraviglioso progetto di Vanessa e Mirko, che ringraziamo ancora. Un atto d'amore per il territorio, il loro, un gesto estremamente generoso che si inserisce perfettamente nella visione della nostra Amministrazione, che ha già piantato 700 alberi, e che abbiamo accolto e supportato con convinzione ed entusiasmo. Abbiamo avuto anche il privilegio di mettere a dimora alcune piante, di prendere parte alla festa, e ci dispiace tanto che non sia stata presente, almeno fisicamente, l'Assessora all'Ambiente Fabiola Franchi, per la perdita del suo caro babbo."

"Questo spazio che ha accolto le piante, in località Le Risaie, _ continuano Sindaco e Assessore _ è una 'nursery', dove riceveranno ogni cura e attenzione per crescere. Poi, tra circa due anni, saranno spostati nel territorio, in vari punti. E sarà un'altra festa anche questa, grazie a Vanessa e Mirko."

"Non abbiamo fatto nient'altro che mettere in pratica un'idea _ dicono i neo sposi _ e con l'aiuto dei nostri amici tutto è stato più bello e più vivo.

Il nostro matrimonio è frutto di un'unione che sembrava ormai persa ed è la prova che la luce in fondo al tunnel ritorna sempre. Quando la vita ti dà tutto questo pensiamo che sia giusto rendere qualcosa in cambio, non esclusivamente il personale benessere familiare, ma qualcosa di concreto e tangibile per il bene di tutti. La vera felicità, per noi, è condivisione e il progetto degli alberi nasce proprio per questo, per lasciare qualcosa di concreto alle nuove gerazioni, per lasciare qualcosa di utile, forse la cosa più utile che ci sia, e di reale a tutte le forme di vita che, insieme a noi, condividono la nostra esistenza.