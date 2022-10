Timenet Empoli Pallavolo vince a Perugia

Una trasferta di successo quella di ieri in cui la Timenet Empoli Pallavolo in poco più di un’ora di gioco ha espugnato il Palazzetto San Marco di Perugia battendo la Bartoccini Fortinfissi con il punteggio di 0-3. La giovane squadra umbra è stata travolta dall’offensiva giallonera soprattutto nel primo e secondo tempo, tentando poi una rimonta nel parziale decisivo ma, dopo un equilibrio iniziale, la situazione in campo si è di nuovo sbilanciata a favore delle ospiti che non hanno incontrato difficoltà a chiudere il match in netto vantaggio.

“Le nostre aspettative non erano di una partita facile – commenta l’alzatrice e vice capitano, Francesca Lavorenti – siamo infatti all’inizio del torneo ed è presto per conoscere le avversarie. La Bartoccini usciva sconfitta 3-0 dal Montesport ma è risaputo che Montespertoli è un campo difficile per cui non abbiamo dato nulla per scontato, a maggior ragione nel caso di una trasferta. Siamo entrate in campo decise e le abbiamo subito messe in difficoltà, soprattutto in difesa. Si tratta di ragazze giovani, molto fisiche con una brava palleggiatrice ma che hanno pagato il prezzo della mancanza di esperienza. Ci aspettavamo comunque una reazione nel terzo set che in effetti c’è stata, però a noi è bastato mantenere la concentrazione per scivolare via e chiudere la partita. Per la prossima sfida in casa avremo lo stesso approccio, quello di dare il meglio senza mai abbassare la guardia”.

Sin dai primi scambi è apparsa chiara la differenza in campo tra le due formazioni e la Timenet non ha certo tardato a guadagnare un bel vantaggio sulle padrone di casa che sono state richiamate da coach Roberto Farinelli prima sul 2-7 e poi sul 7-12. Tuttavia il divario è rimasto pressoché costante e di fatto incolmabile per la Bartoccini Fortinfissi che in poco più di venti minuti ha finito per cedere alle giallonere col punteggio di 15-25.

Il secondo set segue in sostanza il copione del primo con le giallonere subito in attacco e pronte ad approfittare, anche con svariati ace, delle lacune tra le fila della difesa umbra. Ancora una volta, coach Marco Dani non ha alcuna necessità di chiedere il break mentre il suo collega ne usufruisce, senza però sortire l’effetto sperato sulle sue ragazze. Bastano infatti una manciata di minuti alla Timenet per portarsi dal 8-16 al 9-21 e da lì piazzare i punti vincenti del 13-25.

Al parziale decisivo la Bartoccini si gioca il tutto per tutto e riesce, almeno nella parte iniziale, a tenere botta con la parità in campo fino a quota 9 punti, poi le giallonere cominciano ad affondare i colpi andando rapidamente a segno e guadagnando le distanze 12-17. Il tecnico umbro tenta ancora la carta delle sostituzioni ma la musica in campo non cambia e il tabellone segna l’impietoso 13-21. La Timenet è agguerrita e decisa a non fare prigionieri, chiudendo agevolmente il match con una serie di attacchi serrati che le valgono il punteggio di 14-25.

Per le ragazze di coach Dani, reduci da due incontri vinti col punteggio pieno e una posizione di comando della classifica provvisoria con 6 punti, si aprono adesso le porte del PalAramini di Empoli per la prossima sfida che le vedrà affrontare nuovamente avversarie umbre, questa volta della Battistelli Fossato, uscite vincitrici 3-2 dal match con Rinascita Volley. L’appuntamento da non perdere per tutti i tifosi gialloneri è al palazzetto di Viale delle Olimpiadi domenica 23 ottobre alle ore 17.00.

TABELLINO

PARZIALI : 15-25;13-25;14-25.

ARBITRI: Letizia Giacomi e Valentina Angeloni.

TIMENET EMPOLI PALLAVOLO: Genova (L), Puccini (14), Lavorenti (2), Danti (9), Donati (6), Giubbolini (14), Mancuso (3), Bartalini (2), Forconi, Morelli (n.e.), Guidi (n.e.).

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Iacobbi (6), Martinelli (7), Gibin (2), Ricci (1), Chierico, Calvelli (2), Flamini (L), Manchetti (3), Bartoccini (1), Borzetta, Turini, De Santis (n.e.), Caliò (n..e.), Giubergia (L2, n.e.).

FORMAZIONI:

STARTING SIX TIMENET: Genova (L e Capitano), Puccini, Lavorenti, Danti, Donati, Giubbolini, Mancuso.

STARTING SIX BARTOCCINI: Iacobbi (Capitano), Martinelli, Gibin, Ricci, Chierico, Calvelli, Flamini (L).

Fonte: Ufficio stampa